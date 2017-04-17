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В Томске прошел конкурс от «Дорожного радио»

Главная Общество
Томск
17:03 17 Апреля 2017
общество, конкурс, радиостанция
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Конкурс на звание «Авто-Краса 2017» прошел среди томичек-автомобилисток.  В состязании «Дорожного радио» приняли участие более 50 жительниц  города, в финал вышли 10.

В ходе конкурса девушки должны были опубликовать в одной из социальных сетей свою креативную фотографию с автомобилем. Обязательное условие снимка — присутствие на нем оранжевого цвета. 

Главный приз достался постоянной слушательнице «Дорожного радио» Светлане Толмач. Томичка участвовала в подобном конкурсе впервые, о нем узнала от подруги. В итоге Светлана Толмач получила главный приз — сертификат на поездку к морю на 30 тысяч рублей от информационно-туристического агентва «Би-тур».

Второе место и сертификат в салон красоты на 5 тысяч рублей завоевала Екатерина Шумилова; третье место заняла Алена Космачева, ей достался сертификат на 3000 рублей в релакс-центр.

Общество / НОВОСТИ
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