В Томске прошел конкурс от «Дорожного радио»

Конкурс на звание «Авто-Краса 2017» прошел среди томичек-автомобилисток. В состязании «Дорожного радио» приняли участие более 50 жительниц города, в финал вышли 10.

В ходе конкурса девушки должны были опубликовать в одной из социальных сетей свою креативную фотографию с автомобилем. Обязательное условие снимка — присутствие на нем оранжевого цвета.

Главный приз достался постоянной слушательнице «Дорожного радио» Светлане Толмач. Томичка участвовала в подобном конкурсе впервые, о нем узнала от подруги. В итоге Светлана Толмач получила главный приз — сертификат на поездку к морю на 30 тысяч рублей от информационно-туристического агентва «Би-тур».

Второе место и сертификат в салон красоты на 5 тысяч рублей завоевала Екатерина Шумилова; третье место заняла Алена Космачева, ей достался сертификат на 3000 рублей в релакс-центр.