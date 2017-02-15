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20 жилых домов «затопило» в Томске в репетицию паводка

Главная Общество
Томск
16:53 15 Февраля 2017
подтопление, паводок, вода, город, чс
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
Источник:
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Репетиция паводка прошла в Томске в среду; командно-штабная тренировка состоялась в районе дамбы по улице Лермонтова, сообщила пресс-служба мэрии.

По сценарию, 6 апреля в результате резкого подъема уровня воды в Ушайке затопило часть Октябрьского района.  В зоне подтопления оказались 20 жилых домов, в которых живут 124 человека, в том числе 15 детей и двое инвалидов.

«Звонок от жителя поступил в Оперативно-дежурную службу Томска в 9.00. На место сразу выехала оперативная группа ОДС, которая  подтвердила информацию <…> Все экстренные службы и необходимая техника прибыли на место в регламентные сроки», - говорится в сообщении.

На месте условного подтопления побывал и мэр Иван Кляйн. В 10 часов там прошло заседание комиссии по ЧС, ситуацию признали чрезвычайной и согласовали план действий. К этому времени в пункт временного размещения доставили раскладушки и необходимый мягкий инвентарь.

Иван Кляйн подчеркнул, что тренировка прошла без замечаний.

«За февраль и начало марта мы должны по максимуму вывезти снег с традиционно подтапливаемых  территорий, прочистить и протаять ливневки и дренажи, проверить состояние дамб, чтобы снизить риски подтопления», - рассказал мэр.

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