20 жилых домов «затопило» в Томске в репетицию паводка

Репетиция паводка прошла в Томске в среду; командно-штабная тренировка состоялась в районе дамбы по улице Лермонтова, сообщила пресс-служба мэрии.

По сценарию, 6 апреля в результате резкого подъема уровня воды в Ушайке затопило часть Октябрьского района. В зоне подтопления оказались 20 жилых домов, в которых живут 124 человека, в том числе 15 детей и двое инвалидов.

«Звонок от жителя поступил в Оперативно-дежурную службу Томска в 9.00. На место сразу выехала оперативная группа ОДС, которая подтвердила информацию <…> Все экстренные службы и необходимая техника прибыли на место в регламентные сроки», - говорится в сообщении.

На месте условного подтопления побывал и мэр Иван Кляйн. В 10 часов там прошло заседание комиссии по ЧС, ситуацию признали чрезвычайной и согласовали план действий. К этому времени в пункт временного размещения доставили раскладушки и необходимый мягкий инвентарь.

Иван Кляйн подчеркнул, что тренировка прошла без замечаний.