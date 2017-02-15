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Томский чиновник лишился должности из-за подозрений в избиении ребенка

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Томск
16:03 15 Февраля 2017
уголовное, сила, ребенок, драка, дело, увольнение, чиновники
Автор: Sibnovosti.ru
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Сотрудник департамента труда и занятости Томской области лишился должности из-за подозрений в избиении чужого ребенка, сообщает в среду РИА Томск со ссылкой на начальника облдепартамента Светлану Грузных.

14 февраля СМИ распространили видеозапись, на которой мужчина избивает во дворе ребенка. С заявлением выступили мать пострадавшего 13-летнего мальчика, сказав, что в результате конфликта ребенок получил травмы. В мужчине, подозреваемом в избиении, узнали чиновника областного департамента.

«Обстоятельства инцидента, к которому причастен сотрудник нашего департамента, сейчас выясняет полиция. Вне зависимости от итогов проверки я приняла решение об увольнении сотрудника. Его поведение несовместимо со статусом государственного гражданского служащего. Он уволен с сегодняшнего дня», – сказала Грузных.

Мать пострадавшего ребенка также подала заявление в полицию. Комментарий подозреваемого в избиении чиновника попытались взять журналисты «Новости Здесь. Томск», однако мужчина отказался разговаривать.

Фото: Скриншот с записи камеры наружного наблюдения, "Новости Здесь. Томск"

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