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Жилой дом в Томске четыре раза признали аварийным и не расселили

Главная Общество
Томск
09:17 15 Февраля 2017
люди, жильцы, авария, состояние, дом
Автор: Sibnovosti.ru
Источник: Продвижение
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Жильцы дома по улице Белозерская, 10, в Томске 15 лет ждут расселения. После каждого обращения к местным властям им называют новые и все более отдаленные сроки. Какое-то время дом даже считался уже снесенным, рассказывают журналисты программы «Новости Здесь. Томск».

Жильцы показывают: в доме проваливается пол, крыша прогнила, по стенам бежим вода. Внутри помещения холодно, люди не снимают куртки.

«Вот эта половина дома стоит на корнях тополя. Хороший порыв ветра — он упадет, и вот вся моя кухня и вот та маленькая комната, она просто так поднимется и все. Вот так и живем. Четыре пенсионера. Не живем, а мучаемся, существуем», - заявила жительница дома на Белозерской, 10, Ирина Протасова.

Дому 115 лет, и нынешние жильцы капитального ремонта не припомнят. Здание несколько раз признавали аварийным и один раз – снесенным. Жильцы не смогли получить документы с выводами комиссии в Октябрьской администрации, чиновники заявили, что дом уже расселен и снесен. Деревянной двухэтажки не существовало на карте Томска около десяти лет. Недавно документы на дом составили вновь, вновь признали аварийным.

«Дом признан аварийным в установленном законом порядке 22.01.2015 года. В настоящее время он находится в резервном перечне программы, программы 2017 — 2020 года, то есть до 2020 года дом будет расселен», - пояснил заместитель главы администрации Октябрьского района Томска Евгений Буртовой.

В городской администрации выдали другую информацию: «Обследуемый жилой дом не соответствует требованиям строительных норм и правил, непригоден для постоянного проживания и удовлетворения хозяйственно-бытовых нужд». Этот вывод сделала независимая экспертиза в 2014 году. Впервые дом признали аварийным еще в 2003 году. Мэрия также сообщила, что дом по улице Белозерская включили в программу «Доступное и комфортное жилье». По ней жильцов обещают расселить до 2025 года.

 
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