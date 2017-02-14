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«Ашан» так и не выбрал площадку для строительства в Томске

Главная Общество
Томск
16:30 14 Февраля 2017
торговля, открытие, торговый, центр
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
Источник:
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Срок открытия первого в Томске гипермаркета «Ашан» и площадка для его строительства не определены, заявил во вторник журналистам заместитель губернатора по инвестиционной политике и имущественным отношениям Юрий Гурдин.

Ранее сообщалось, что в июне 2016 года  губернатор Сергей Жвачкин и президент Auchan Russia Жан-Пьер Жермен договорились о размещении в Томске гипермаркетов «Ашан». В качестве возможных площадок назывались Сосновый Бор и район Особой экономической зоны.

«Ведутся переговоры. С компанией «Ашан» у нас раз в полгода происходят встречи. Но они почему-то уезжают, и потом опять меняются условия», - заявил Гурдин.

Вице-губернатор пояснил, что в Томске побывал и руководитель «Иммошана» - структуры, которая строит торговые центры для «Ашана». Гурдин уточнил, что пока успехом не увенчался ни один проект.

Также сообщалось, что в 2017 году в Томске откроется гипермаркет Decathlon («Декатлон»).

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