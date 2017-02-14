Жители Томска стали реже жаловаться на переполненные маршрутки

Количество жалоб на работу пассажирского транспорта в Томске снизилось, сообщила во вторник пресс-служба мэрии Томска.

1 января 2017 года в Томске вступила в силу новая маршрутная схема, в которой часть маршрутов была изменена или ликвидирована. За первый месяц в Центр контроля и организации пассажироперевозок поступило 1154 обращений томичей. Горожане жаловались на несоблюдение интервала движения транспорта, нарушения схемы движения, проезд остановок без посадки и высадки пассажиров. Наибольшее количество жалоб поступило в адрес автобусных маршрутов 8/9, 30, 33 и 36/37.

«Проверки, которые сегодня проводятся на предмет соблюдения перевозчиками условий муниципального договора, уже показали положительные результаты – жалоб у горожан стало в разы меньше. Если в первые дни года их количество ежедневно достигало 70, то сейчас их количество сократилось до 2-3. Также стоит отметить, что стабилизировалась работа маршруток в Тимирязево, жители которого сегодня высказали ряд предложений по изменению схемы движения. Вместе с жителями села мы разработали ряд вариантов, которые сейчас анализируем с точки зрения безопасности», - заявила председатель городского комитета по транспорту и организации дорожного движения Ольга Свахина.

По ее данным, в отношении 30 и 33 маршрутов была проведена профилактическая работа, мониторинг движения автобусов указанных маршрутов в микрорайоне Солнечный показал, что теперь расписание соблюдается без переполнения в салонах. Сегодня претензий в отношении этих маршрутов не поступает.