Продажа марок с волком Забивакой стартовала в Томске

Продали марок с изображением официального талисмана чемпионата мира по футболу 2018 волком Забивакой, придуманным томской студенткой, стартовали в Томске, сообщила во вторник пресс-служба местного отделения «Почты России».

Первая партия прибывших в Томск почтовых блоков составляет 100 штук. Общероссийский тираж — 250 тысяч экземпляров.

«Изначально на Томск было выделено 640 штук. Но филателисты и футбольные болельщики активно спрашивали, когда марка с Волком Забивакой появится в продаже, проявляли неподдельный интерес <…> Поэтому мы сделали дополнительный заказ. Ожидаем его к концу недели. И таким образом, всего в Томск поступит 940 таких почтовых блоков», — рассказала замдиректора филиала «Почты России» по Томской области Анжелика Харжавина.

Ранее сообщалось, что волк стал талисманом чемпионата мира по футболу ФИФА, который пройдет в 2018 году в России. Талисман был выбран в ходе всенародного голосования на сайте ФИФА, в котором приняли участие более миллиона человек. На роль талисмана мирового первенства претендовали: волк, тигр и кот. Победил вариант, предложенный томской студенткой, - волк. После он получил имя Забивака.

Фото: Предоставлено пресс-службой «Почты России»