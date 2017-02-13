Авиарейсы из Томска в Тюмень возобновятся в марте

Авиакомпания «Ямал» возобновит рейсы из Томска в Тюмень с 5 марта, сообщила в понедельник пресс-служба томского аэропорта.

Рейсы будут выполняться два раза в неделю: по вторникам и воскресеньям на самолете российского производства SSJ-100.

«Тюмень-Томск – вторник, воскресенье – вылет 9:00, прилет 13:00. Томск-Тюмень –вторник, воскресенье – вылет в 14:10; прилет в 13:30», - говорится в сообщении.

До января рейсы по маршруту выполняла авиакомпания «РусЛайн», сейчас она обслуживает другие направления.

Уточняется, что рейсы субсидируются из госбюджета.

