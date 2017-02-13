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Два миллиона тюльпанов вырастили в Томске к 8 марта

Главная Общество
Томск
15:01 13 Февраля 2017
женщина, праздник, статистика, цветы, день
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
Источник:
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Два миллиона тюльпанов вырастили к 8 марта в теплицах «Томскзеленстроя», сообщила в понедельник пресс-служба администрации Томска.

Тепличный комплекс расположен в поселке Трубочево в Томском районе. Мэр Иван Кляйн наградил директора предприятия Галину Шаниной медалью «За отличие» - в 2018 году предприятию исполнится 90 лет.

«Помимо огурцов и зелени  в этом году  мы вырастим для томичей томаты. Также ставим задачу создать европейский питомник декоративных и плодово-ягодных растений. И планируем  обустроить в Трубачево современный ландшафтный парк с редкими растениями и лучшими образцами ландшафтной архитектуры», - поделилась планами предприятия Галина Шанина.

В 2016 году агрокомплекс вырастил три тысячи тонн свежих овощей.

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