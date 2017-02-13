Два миллиона тюльпанов вырастили в Томске к 8 марта

Два миллиона тюльпанов вырастили к 8 марта в теплицах «Томскзеленстроя», сообщила в понедельник пресс-служба администрации Томска.

Тепличный комплекс расположен в поселке Трубочево в Томском районе. Мэр Иван Кляйн наградил директора предприятия Галину Шаниной медалью «За отличие» - в 2018 году предприятию исполнится 90 лет.

«Помимо огурцов и зелени в этом году мы вырастим для томичей томаты. Также ставим задачу создать европейский питомник декоративных и плодово-ягодных растений. И планируем обустроить в Трубачево современный ландшафтный парк с редкими растениями и лучшими образцами ландшафтной архитектуры», - поделилась планами предприятия Галина Шанина.

В 2016 году агрокомплекс вырастил три тысячи тонн свежих овощей.