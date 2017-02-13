Частник намерен превратить озеро под Томском в рекреационную зону

Озеро Савинское между поселками Зональный и Степановка перешло в частные руки. Земельный участок, на котором оно расположено, принадлежит кемеровской фирме «КузбассИнвестСтрой», сообщили журналисты программы «Новости Здесь. Томск».

Застройщик уже занимается развитием Зонального в рамках томской агломерации. Сейчас рядом с этим прудом местные жители устраивают пикники, там же моют автомобили, рассказала председатель объединения индивидуальных застройщиков микрорайона «Красивый пруд» Евгения Коновалова.

«Здесь предполагалось сделать рекреационную зону, которая служила бы местом массового отдыха для жителей не только Зональненского сельского поселения, но и для жителей города Томска. На сегодняшний день это стихийное место отдыха, к сожалению, за которым фактически никто не следит», - пояснила активистка.

Каждое лето после отдыхающих на берегах озера остается мусор и грязные стоки на местах импровизированных автомоек. Убирать за ними все это пока некому, кроме тимуровского отряда местных школьников.

Кемеровская фирма «Кузбассинвестстрой» планирует создать на берегах пруда рекреационную зону с пляжем и клубом для занятий водными видами спорта. Именно для этого компания купила земельный участок с искусственным прудом. Однако природоохранная прокуратура считает, что озеро — это естественный водоем, и по закону частная фирма владеть им не может. Сейчас дело рассматривает Томский районный суд. И если участок перейдет в федеральную собственность, фирма потеряет вложенные в его покупку средства.

«Неважно, в чьей собственности будет находиться пруд, — в федеральную собственность перейдет или останется у предприятия. Основная задача сохранения и развития рекреационной зоны вокруг пруда и на его базе остается доминантой данного района», - заявил представитель ООО «КузбассИнвестСтрой» Александр Сляднев.

Застройщик также планирует возвести в Зональном новый жилой микрорайон.