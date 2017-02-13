Детское ожирение: как помочь ребенку

Почти каждый пятый российский ребенок имеет избыточный вес. Об этом в эфире программы «Новости здесь» рассказала доктор медицинских наук, ректор Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) Ольга Кобякова.

«Что касается Сибири, то ситуация не слишком отличается от общероссийского уровня. В России за последние 10-15 лет количество детей с избыточным весом увеличилось с 7 до 15%. И, я хочу подчеркнуть, что это только официальная статистика. Это только те дети, у которых официально поставлен такой диагноз. Ведь есть дети, чьих родителей это не беспокоит, они не обращаются в медицинские учреждения».

Эксперт напомнила, что причинами увеличения количества людей с лишним весом являются пренебрежение принципами здорового питания, переедание, низкая физическая активность и сидячий образ жизни.

«Родители любят объяснять ожирение своих детей различными эндокринными нарушениями или генетическими факторами. На самом деле, соотношение так называемых поведенческих факторов развития ожирения к наследственным составляет 95% к 5%. Другими словами, только 5% детей, страдающих ожирением, действительно, имеют на то серьезные причины».

По мнению эксперта, лишний вес, как правило, проблема семейная. Чтобы помочь ребенку, взрослым нужно начать с себя. Для победы над ожирением нужно изменить культуру питания.

«Родители должны организовать питание ребенка. Давайте начнем с того, что не во всех семьях принято утром завтракать. Это прямой путь к ожирению, заболеваниям желудочно-кишечного тракта. Ребенок не должен идти в школу или в детский сад голодным. Более того, рацион должен быть достаточно плотным. Это 30% от общего объема калорийности пищи, которую ребенок должен получит в течение дня. Но, прежде всего, не покупать и не разрешать продукты, которые откровенно вредны. Это все сладкие и газированные напитки, фаст-фуд, шоколад», — отметила Ольга Кобякова.

Также эксперт советует родителям для решения проблемы ожирения у детей консультироваться только с профессионалами, имеющими медицинское образование. Не стоит черпать информацию из интернета и от людей, которые имеют весьма отдаленное отношение к медицине.