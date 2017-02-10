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Покупатели коттеджей под Томском боятся не получить свои дома

Главная Общество
Томск
11:06 10 Февраля 2017
дома, строительство, застройка, жители, проверка
Автор: Sibnovosti.ru
Источник: Продвижение
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Больше 30 человек –покупателей коттеджей в Томском районе обратились в полицию и управление по борьбе с экономической преступностью с просьбой оценить деятельность компании «Стройинвест», сообщили журналисты программы «Новости Здесь. Томск». Люди уверены, что их обманули при покупке коттеджей вблизи Корнилова.

Несколько бетонных коробок посреди заснеженного поля – все, что есть в микрорайоне «Лесной массив». По проекту там должны появиться 172 дома. Пока нет ни одного, а сроки строительства затянулись.

«Часть денег мы вложили в размере 530 тысяч. Даже не знаем точного местоположения. Ну, и никто нам объяснить пока ничего не может», - рассказала покупательница коттеджа в микрорайоне «Лесной массив» Оксана Величко.

Некоторые покупатели вложили в строительство собственную квартиру — переоформили ее на представителей и сотрудников «Стройинвеста». И теперь теряют — по документам их выселяют. Взамен покупателям предлагают недостроенные дома других собственников в «Лесном массиве».

«Я на форуме пишу, что так и так, мне Попов  (Константин Попов, директор ООО «Стройинвест») позвонил и предложил Еловую, 33. Буквально через пять минут мне пишет хозяин Еловой 33, и говорит: «Не понял». Я говорю: «Директор фирмы мне сказал», - заявила покупательница коттеджа в микрорайоне «Лесной массив» Ирина Бальзирова.

Журналисты не смогли застать директора в офисе компании в Томске. Однако менеджеры заявили, что проблем с покупкой коттеджа не возникнет: все документы будут в порядке.

Сам директор Константин Попов оказался доступен только по телефону. По его словам, его «Стройинвест» подставил бывший работник – через него многие клиенты проводили сделки.

«Я его уволил, когда узнал обстановку всю эту. Я как бы сразу с ним расстался. Сейчас правоохранительные органы разбираются с этим. Взятые обязательства на «Стройинвест», которые вот я лично как директор взял на себя буду выполнять. А то, что извините, мошенническим путем (бывший работник) намутил дела, я-то здесь причем?», - заявил Попов.

Застройщик признает, что по срокам не уложились. Ссылаются на финансовый кризис. Однако покупатели коттеджей в «Лесном массиве» и в других микрорайонах застройщика мало в это верят.

«Получают денежные средства, выстраивают начальный этап строительства: либо фундамент, либо коробки. И после этого говорят: Да, у нас проблемы, финансовые трудности, мы вам его когда-нибудь достроим. А деньги? Предоплату они берут уже за дом», - прокомментировал покупатель коттеджа в микрорайоне «Красная горка» Валерий Крюков.

По данным журналистов «Новости Здесь. Томск», в Корнилове «Стройинвест» уже возводил дома, в микрорайоне «Красная горка», которые оказались в защитной зоне газопровода. Прокуратура признала факт мошенничества. Кроме того, недалеко от недостроенных домов «Красной горки» должен был появиться трехэтажный многоквартирный дом. Разрешения на строительство компания не получила, а за рекламу квартир там получила штраф в 500 тысяч рублей.

 
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