После ветреной пятницы в Томск придут морозы

Порывистый ветер прогнозируют синоптики томского гидрометеоцентра в пятницу, после в Томске ожидается кратковременное похолодание.

Морозная погода ожидается в Томске на выходных. В пятницу синоптики прогнозируют снег, метели, порывистый ветер 18-23м/с, ухудшение видимости, на дорогах местами снежные заносы, понижение температуры воздуха. В выходные температура воздуха ночью опустится до -30…-32°С, днем ожидается до -24…-26°С.