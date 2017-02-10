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После ветреной пятницы в Томск придут морозы

Главная Общество
Томск
10:27 10 Февраля 2017
предупреждение, погода, мороз, температура, мчс
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
Источник:
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Порывистый ветер прогнозируют синоптики томского гидрометеоцентра в пятницу, после в Томске ожидается кратковременное похолодание.

Морозная погода ожидается в Томске на выходных. В пятницу синоптики прогнозируют снег, метели, порывистый ветер 18-23м/с, ухудшение видимости, на дорогах местами снежные заносы, понижение температуры воздуха. В выходные температура воздуха ночью опустится до -30…-32°С, днем ожидается до -24…-26°С.

«В связи с поступившим от МЧС штормовым предупреждением о резком понижении температуры и сильных порывах ветра в предстоящие выходные, заммэра Томска по безопасности Евгений Суриков поручил главам районов, руководителям управлений и департаментов городской администрации организовать дежурство  ответственных должностных лиц», - заявили в городской администрации.

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