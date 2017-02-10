После ветреной пятницы в Томск придут морозы

Порывистый ветер прогнозируют синоптики томского гидрометеоцентра в пятницу, после в Томске ожидается кратковременное похолодание.
Морозная погода ожидается в Томске на выходных. В пятницу синоптики прогнозируют снег, метели, порывистый ветер 18-23м/с, ухудшение видимости, на дорогах местами снежные заносы, понижение температуры воздуха. В выходные температура воздуха ночью опустится до -30…-32°С, днем ожидается до -24…-26°С.
«В связи с поступившим от МЧС штормовым предупреждением о резком понижении температуры и сильных порывах ветра в предстоящие выходные, заммэра Томска по безопасности Евгений Суриков поручил главам районов, руководителям управлений и департаментов городской администрации организовать дежурство ответственных должностных лиц», - заявили в городской администрации.