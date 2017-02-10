Семь слоев снега уложили на полигоне под Томском

Жители поселка Хромовка в Томске со страхом ждут грядущего половодья. Один из городских снегоотвалов расположен прямо у подножья их домов. Люди боятся, что весной их в буквальном смысле смоет водой, сообщили журналисты программы «Новости Здесь. Томск».

По словам жителей поселка, столько снега на снегоотвале не было никогда. Его выгружают не только на спецплощадку, но и на обочины.

«Обещают МЧСники, что таяние у нас будет быстрое, затопление будет. Нам уже даже вопросы задают: вас спасать или сами выберетесь? А как нам спасаться? Нам лодки надо строить или что?», - заявила жительница Хромовки Наталья Горшкова.

В поселке один из самых удобных снегоотвалов в городе. Туда одинаково быстро можно доехать из любого района. Но складировать снег уже почти некуда, его объемы даже власти называют небывалыми: на снегоотвале уложено семь слоев снега. Ближайший жилой дом расположен всего в ста метрах от площадки.

«По опыту прошлых лет, снеготаяние идет очень долго. Это до августа, а может быть, и до начала сентября, как это было в прошлом году. Идет сброс небольшими партиями, буквально метр на метр ручей. Поэтому мы уверены никаких проблем не будет», - заявил директор УМП «Спецавтохозяйство» Евгений Якуба.

По мнению экологов, опасность для жителей Хромовки представляют последствия снегоотвала. Вода стекает прямо в Ушайку, что может стать причиной подтопления домов. Кроме того общественники не уверены в законности снежных полигонов, так как талая вода с примесью соли, песка и дорожных выхлопов попадает в реку неочищенной.

В ближайшее время все городские снегоотвалы собирается проверить прокуратура. Правоохранители выяснят, законно ли выделены под них земельные участки.