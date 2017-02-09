Более 650 тысяч гектаров леса в Сибири погибнет из-за шелкопряда

Площадь распространения сибирского шелкопряда в регионах Сибири может вырасти до четырех миллионов гектаров, если не бороться с вредителем. Об этом на совещании в Рослесхозе заявил руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик.

По результатам государственного мониторинга, проведенного Российским центром защиты леса, общая площадь очагов сибирского шелкопряда на начало зимы составляет 1,3 миллиона гектаров. Эпидемия охватила четыре региона: в Красноярском крае – 803,8 тыс. га; в Томской области – 474,8 тыс. га; в Кемеровской области – свыше 38,8 тыс. га; в Иркутской области – свыше 28,1 тыс. га.

По версии экспертов Рослесхоза, если не бороться с сибирским шелкопрядом, в 2017 году вредитель поразит до четырех миллионов гектаров леса, а новые очаги сформируются в Республиках Бурятия, Алтай, Хакасия и Тыва.

«При этом угроза гибели лесов в 2017 — 2018 гг. в очагах сибирского шелкопряда может составить более 650 тыс. га. Гибель насаждений в водоохраной зоне, в насаждениях имеющих разветвленную речную сеть приведет к снижению уровня грунтовых вод и водоносности рек, а также усилению эрозии почв», - говорится в сообщении.

Погибший лес также грозит усилением пожарной опасности.

По данным экспертов, популяция сибирского шелкопряда вырастает за два года, при благоприятных для вредителя условиях (засушливые весна и осень, жаркое лето) – за год. В 2016 году в Красноярском крае и Томской области период сухой жаркой погоды составил свыше 160 дней, в результате популяция шелкопряда выросла за год. Взрослые гусеницы холодоустойчивы и уходят на зимовку при температурах, близких к нулю, и поднимаются на кроны после стаивания снега. По данным директора «Рослесзащиты» Василия Тузова, мониторинг зимующих гусениц показал, что шелкопряд переносит зиму с низкими потерями. Обрабатывать леса будут в течение двух недель после подъема гусениц. Обработке подлежит около миллиона гектаров леса.

«При этом 38,5% очагов сибирского шелкопряда расположены в насаждениях с наличием развитой речной сети, где в соответствии с законодательством запрещено использование химических препаратов. Запрет обработок насаждений, поврежденных сибирским шелкопрядом в водоохранных зонах, не позволит ликвидировать очаги вредителя, так как во время лета бабочек (июль-август 2017 года) вредитель распространится на ближайшие лесные районы», - пояснил заместитель руководителя Рослесхоза Николай Кротов.

По предварительным расчетам, на ликвидацию очагов сибирского шелкопряда требуется 1,5 миллиарда рублей. По оценкам Рослесхоза, регионы располагают недостаточными суммами: в бюджете Красноярского края и Тоской области предусмотрено финансирование в объеме 87 миллионов рублей и 50 миллионов рублей, соответственно. Иркутская область заложила на борьбу с шелкопрядом 18,7 миллионов рублей.

Для справки: Сибирский шелкопряд — бабочка из семейства коконопрядов, гусеницы которой питаются хвоей почти всех хвойных пород, встречающихся в пределах её ареала. Предпочитается лиственница, часто повреждаются также пихта и ель. В меньшей степени повреждаются сосны — сибирская и обыкновенная.

Фото: Пресс-служба отделения ОНФ по Томской области