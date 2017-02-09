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Незамерзайку проверят в Томске на метанол

Главная Общество
Томск
11:56 9 Февраля 2017
алкоголь, отравление, проверка, роспотребнадзор
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
Источник:
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Качество стеклоомывающей жидкости проверят в Томске сотрудники регионального Роспотребнадзора, сообщила пресс-служба ведомства.

Специалисты отобрали шесть проб незамерзающей жидкости для очистки стекол: пять проб находятся на исследовании, одна успешно прошла проверку. Метанола в ней не было обнаружено.

«Зимние стеклоомывающие жидкости в подавляющем большинстве  изготавливают из растворов спиртов с водой с добавлением моющих средств, т.е. поверхностно-активных веществ (ПАВ), ароматизаторов, красителей <…> нелегальные производители используют в стеклоочистителях метиловый спирт. Это дешевый спирт, который хорошо очищает стекла и обладает слабым запахом, не отличимым от этилового (пищевого) спирта», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в 2016 году в Томской области было зарегистрировано 384 отравления спиртосодержащими жидкостями. Из них восемь человек отравились метиловым спиртом – семь из них погибли. В 2017 году отравления метиловым спиртом в области не регистрировались.

Сотрудники ведомства напомнили, что смертельная доза метилового спирта для человека при приеме внутрь составляет 30 граммов. При приеме 5-10 граммов человек получает тяжелое отравление, сопровождающееся слепотой, так как метиловый спирт воздействует на нервную систему, сосуды, сетчатку глаз.

После массового отравления и гибели людей в Иркутске концентратом для ванн «Боярышник» в России был введен трехмесячный мораторий на торговлю косметической спиртосодержащей продукции крепостью более 25 градусов.

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