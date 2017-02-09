Томичи не поддержали строительство района на Мокрушина

Мэрия Томска не разрешила строить новый жилой район на улице Мокрушина. Ранее на территории бывшего радиозавода планировалось возвести комплекс на четыре тысячи человек, сообщили журналисты программы «Новости Здесь. Томск».

Летом старые корпуса разобрали, и, чтобы начать строительство, нужно было изменить статус территории с производственной на жилую. Но на общественных слушаниях люди высказались против. По словам горожан, со строительством нового района увеличиться нагрузка на существующую школу и детские сады. Впрочем, основной аргумент — транспортная доступность. Если построить жилой комплекс, то пробки на мокрушинском переезде увеличатся.

«Для того, чтобы перевести в жилую (территорию), нужно провести массу мероприятий и процедур, в том числе решить вопрос с транспортной доступностью. На сегодня таких решений нет. Мы сегодня получаем много жалоб от жителей, связанных с «Южными воротами» (новый микрорайон) и их доступностью. И сегодня принимать росчерком пера решение о том, что там нужно строить еще жилой комплекс, ну, наверное, мы не вправе. Поскольку люди высказались против этого решения. Вопрос скоро не решится», - заявил заместитель мэра Томска Александр Цымбалюк.

Ранее жители Томска неоднократно жаловались на заторы в «часы пик» в районе Степановского (79 км) и Мокрушинского (78 км) железнодорожных переездов. На Мокрушина власти предлагали проложить тоннель под железной дорогой. Минтранс отправил проект на доработку с рекомендацией решить вопросы доступности «Южных ворот» и разгрузки Транспортного кольца.