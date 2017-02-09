Сугробы могут разрушить асфальт на улицах Томска

Из-за неубранного снега асфальт на городских улицах может прослужить меньше положенного срока. Специалисты-дорожники из архитектурно-строительного университета Томска (ТГАСУ) заявили, что неубранные сугробы разрушают дороги и тротуары. Об этом сообщили журналисты программы «Новости Здесь. Томск».

По наблюдению дорожниках, даже на центральных магистралях Томска, например проспекте Фрунзе, дорога расчищена, а обочина нет. Весной сугробы могут разрушить дорожное полотно. На кафедре автодорог ТГАСУ объясняют – виной всему перепады температур. Днем снег тает, вода попадает в мелкие трещины, а ночью превращается в лед. Это и разрушает асфальтобетон.

«Иногда за 2-3 года прямо на глазах уходит асфальтобетон, особенно если он уже поработал, а если еще некачественно сделан, не укатан, коэффициент уплотнения не был достигнут? То это 3-4 года, и разрушение начинает идти», - сказал кандидат технических наук, доцент кафедры автомобильных дорог ТГАСУ Юрий Чарыков.

Решить эту проблему в Сибири почти нереально. Для этого, говорят ученые, надо вывезти весь снег не только с обочин, но и с тротуаров, и из дворов. Сейчас коммунальщики убирают проблемные участки.

«Здесь сложно привязаться к конкретной дате, будем говорить, что это конец марта — начало апреля. Снег вывозится с тех участков, где существует опасность ограничения видимости для транспорта, и подтопление идет», - заявил председатель комитета по благоустройству, дорожному хозяйству Томска Андрей Афонькин.

А еще, говорят в мэрии, тщательно убирают улицы, которые недавно капитально отремонтировали. Но не исключено, что небольшой ремонт понадобится этим летом и им.

Если окажется, что дорожники некачественно уложили асфальт, то переделывать им придется за свой счет. Например, отремонтированный летом 2016 года проспект Фрунзе находится до 2020 года на гарантии.