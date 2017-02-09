9 февраля
Томск
погода -17 °C
курсы валют
59.51
 
€ 63.45
18+
Sibnovosti.ru
Томск
...

Сугробы могут разрушить асфальт на улицах Томска

Главная Общество
Томск
09:43 9 Февраля 2017
ремонт, разрушения, транспорт, дороги
Автор: Sibnovosti.ru
Источник: Продвижение
версия для печати Ico_print

Из-за неубранного снега асфальт на городских улицах может прослужить меньше положенного срока. Специалисты-дорожники из архитектурно-строительного университета Томска (ТГАСУ) заявили, что неубранные сугробы разрушают дороги и тротуары. Об этом сообщили журналисты программы «Новости Здесь. Томск».

По наблюдению дорожниках, даже на центральных магистралях Томска, например проспекте Фрунзе, дорога расчищена, а обочина нет. Весной сугробы могут разрушить дорожное полотно. На кафедре автодорог ТГАСУ объясняют – виной всему перепады температур. Днем снег тает, вода попадает в мелкие трещины, а ночью превращается в лед. Это и разрушает асфальтобетон.

«Иногда за 2-3 года прямо на глазах уходит асфальтобетон, особенно если он уже поработал, а если еще некачественно сделан, не укатан, коэффициент уплотнения не был достигнут? То это 3-4 года, и разрушение начинает идти», - сказал кандидат технических наук, доцент кафедры автомобильных дорог ТГАСУ Юрий Чарыков.

Решить эту проблему в Сибири почти нереально. Для этого, говорят ученые, надо вывезти весь снег не только с обочин, но и с тротуаров, и из дворов. Сейчас коммунальщики убирают проблемные участки.

«Здесь сложно привязаться к конкретной дате, будем говорить, что это конец марта — начало апреля. Снег вывозится с тех участков, где существует опасность ограничения видимости для транспорта, и подтопление идет», - заявил председатель комитета по благоустройству, дорожному хозяйству Томска Андрей Афонькин.

А еще, говорят в мэрии, тщательно убирают улицы, которые недавно капитально отремонтировали. Но не исключено, что небольшой ремонт понадобится этим летом и им.

Если окажется, что дорожники некачественно уложили асфальт, то переделывать им придется за свой счет. Например, отремонтированный летом 2016 года проспект Фрунзе находится до 2020 года на гарантии.

 
Общество / НОВОСТИ
Новости Томска: Житель Томска примкнул к банде в Сирии – возбуждено уголовное дело

Житель Томска примкнул к банде в Сирии – возбуждено уголовное дело

8 Февраля 2017 г.
24-летний мужчина так и находится в Сирии
Новости Томска: Житель Северска отсидит 21 год за изнасилование падчерицы и дочери

Житель Северска отсидит 21 год за изнасилование падчерицы и дочери

8 Февраля 2017 г.
Мужчина начал приставать к девочке, когда ей было 5 лет
Новости Томска: Жители Томска высказались против повышения пенсионного возраста

Жители Томска высказались против повышения пенсионного возраста

8 Февраля 2017 г.
82% опрошенных выступили против
Новости Томска: Средний размер взятки в Томске за год вырос в 53 раза

Средний размер взятки в Томске за год вырос в 53 раза

8 Февраля 2017 г.
Выросло и количество случаев взяточничества
Продвижение

Оптоволокно спрячут под землю в центре Томска

8 Февраля 2017 г.
Власти решили бороться с визуальным мусором
Новости Томска: Реконструкция «Томских набережных» начнется на втором участке Ушайки

Реконструкция «Томских набережных» начнется на втором участке Ушайки

8 Февраля 2017 г.
Работы стартуют с левой стороны от филармонии
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Томска: Предупреждение об игре подростков «Беги или умри» распространили в соцсетях

Предупреждение об игре подростков «Беги или умри» распространили в соцсетях

6 Февраля 2017 г.
Дети перебегают дорогу прямо перед машиной
Новости Томска: Девять сортов сыра и масла на прилавках Томска признали фальсификатом

Девять сортов сыра и масла на прилавках Томска признали фальсификатом

7 Февраля 2017 г.
Проверки провел областной Роспотребнадзор
Новости Томска: Обгоревшее тело нашли в горящем дачном домике под Томском

Обгоревшее тело нашли в горящем дачном домике под Томском

8 Февраля 2017 г.
Пожар произошел в товариществе «Мотор»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.