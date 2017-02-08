Житель Томска примкнул к банде в Сирии – возбуждено уголовное дело

УФСБ возбудило уголовное дело в отношении 24-летнего жителя Томска. Его подозревают в участии в незаконном вооруженном формировании в Сирии, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

Томичу грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

«Установлено, что в конце октября 2015 года мужчина транзитом через Республику Азербайджан и Республику Турция выехал в Сирийскую Арабскую Республику, где добровольно вступил, прошел военную подготовку в целях осуществления террористической деятельности и принял участие в действующем вооруженном формировании», – говорится в сообщении.

Уточняется, что томич до сих пор находится в Сирии.

УФСБ возбудило уголовное дело по статьям «Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем» и «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности» УК РФ. Общая санкция статей предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.