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Житель Томска примкнул к банде в Сирии – возбуждено уголовное дело

Главная Общество
Томск
16:36 8 Февраля 2017
бандформирование, сирия, уголовное, дело, фсб
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
Источник:
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УФСБ возбудило уголовное дело в отношении 24-летнего жителя Томска. Его подозревают в участии в незаконном вооруженном формировании в Сирии, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

Томичу грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

«Установлено, что в конце октября 2015 года мужчина транзитом через Республику Азербайджан и Республику Турция выехал в Сирийскую Арабскую Республику, где добровольно вступил, прошел военную подготовку в целях осуществления террористической деятельности и принял участие в действующем вооруженном формировании», – говорится в сообщении.

Уточняется, что томич до сих пор находится в Сирии.

УФСБ возбудило уголовное дело по статьям «Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем» и «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности» УК РФ. Общая санкция статей предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

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