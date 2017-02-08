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Житель Северска отсидит 21 год за изнасилование падчерицы и дочери

Главная Общество
Томск
14:08 8 Февраля 2017
дети, ребенок, педофилия, осужденный, суд
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
Источник:
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Городской суд Северска (закрытый город-спутник Томска) признал местного 38-летнего мужчину виновным в сексуальном насилии над малолетней падчерицей и дочерью. Об этом в среду сообщила пресс-служба прокуратуры по Томской области.

Следствие установило, что с 2003 года на протяжении нескольких лет мужчина в отсутствие своей сожительницы подвергал сексуальному насилию падчерицу.

«К моменту начала преступных посягательств девочке было всего 5 лет. Запуганный угрозами ребенок ничего не говорил матери. Эти факты вскрылись после того как в 2015 году аналогичные действия подсудимый совершил уже в отношении родной дочери. Девочка поделилась пережитым со старшей сестрой, которая  рассказала матери и об этом преступлении, и обо всех преступлениях, совершенных отчимом в отношении нее самой. Женщина обратилась в полицию», - говорится в сообщении.

На суде мужчина отрицал свою вину. По словам подсудимого, женщина, с которой он расстался несколько лет назад, подговорила дочерей дать показания, чтобы получить деньги. Расследование осложнилось отсутствием очевидцев преступления и давностью.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 21 году лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок два года и принудительным наблюдением и лечением у врача-психиатра в амбулаторных условиях. Приговор в законную силу не вступил.

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