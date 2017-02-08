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Жители Томска высказались против повышения пенсионного возраста

Главная Общество
Томск
10:25 8 Февраля 2017
пенсия, возраст, повышение, статистика, опрос, мнение
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
Источник:
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Правительство России приняло решение повысить пенсионный возраст. 82% участников опроса портала Зарплата.ру (всего 640 опрошенных) заявили, что не поддерживают новую реформу.

Большинство (82%) опрошенных в Томске негативно относятся к возможности повышения пенсионного возраста, 5% - поддерживают такие изменения, 8% настроены нейтрально, 5% затруднились с ответом.

«Среди тех, кто все-таки приемлет повышение пенсионного возраста, 48% согласны с вариантом, по которому мужчины и женщины выходили бы на пенсию одинаково в 63 года. 44% готовы поддержать вариант пенсии для женщин в 63 года, а для мужчин в 65 лет. Самым непопулярным (8%) стал вариант выхода на пенсию и мужчин, и женщин в 65 лет», - говорится в сообщении.

16% участников опроса отметили, что с наступлением пенсионного возраста собираются жить на одну пенсию; каждый десятый горожанин рассчитывает на помощь детей и родственников; 14% стараются откладывать средства уже сейчас; 2% имеют недвижимость для сдачи в аренду. Но большая часть томичей (54%) собираются подрабатывать, либо уехать в другую страну, иметь дачу с огородом, жить на прибыль от своего бизнеса.

«Показательно, что чем старше участники опроса, тем большая часть из них собирается жить сугубо на пенсионные выплаты: среди респондентов после 45 лет таких ответов 28%, среди респондентов от 18 до 34 – только 14%», - уточнили аналитики сайта.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на источники, близкие к правительству, написала, что правительство уже приняло концептуальное решение повысить пенсионный возраст, однако не определилось с параметрами: до какой границы его поднять, и когда открыто сообщить об изменениях.

При этом в пресс-службе Минтруда эту информацию опровергли. Секретарь вице-премьера Ольги Голодец, которая курирует социальный блок, также заявила, что окончательного решения еще нет.

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