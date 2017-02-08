Оптоволокно спрячут под землю в центре Томска

Депутаты Думы Томска на первом заседании в 2017 году утвердили правила благоустройства и изменения в бюджете. Итоги подвели журналисты программы «Новости Здесь. Томск».

Первое собрание Гордумы началось с того, что депутаты перекраивали бюджет. И хотя этот документ официально утвержден в 2016 году, его пересмотр в течение года - нормальная практика. Часть средств высвобождается и их перенаправляют на другие цели. Так, более пяти миллионов рублей пойдет на проектирование комплекса малых трамплинов в Академгородке и на Степановке. Еще одно решение — больше миллиарда рублей направят на школу по улице Трудовая.

«Деньги предусмотрены в областном бюджете. 1,1 миллиард - сумма на строительство школы по улице Трудовой. Проектно-сметную документацию… мы еще не проводили процедуры, мы не можем начать их без наличия ассигнований», - заявила начальник департамента финансов администрации Томска Ирина Ярцева.

Также депутаты обновили правила благоустройства в Томске. Часть из них направлена на борьбу с визуальным мусором, например, проводами. Пока обязали закопать оптоволоконные сети только интернет-операторов в центре города. На окраинах, в районах новостроек, должно стать безопаснее, потому что застройщиков обязали устанавливать камеры видеонаблюдения

«Мы своим решением предусматриваем установку в жилых домах, садиках, обязательную установку камер наружного наблюдения. При проектировании проектировщики должны будут произвести их установку. И после ввода объекта в эксплуатацию проверяться. Застройщики уже в городе, мы общались, они уже использовали такую технологию», - заявил председатель комитета по градостроительству, землепользованию и архитектуре Думы Томска Андрей Петров.

Полицейские уже признали, что этот способ эффективным в борьбе с преступностью. Сейчас по Томску развешано более 200 камер, они следят за тем, что происходит на улицах, и помогают разыскивать преступников.