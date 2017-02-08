Реконструкция «Томских набережных» начнется на втором участке Ушайки

Строительство второго участка «Томских набережных» начнется весной, заявил на встрече с журналистами заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто.

Работы должны развернуться по левую сторону от Большого концертного зала. Сейчас власти ждут подтверждения финансирования на текущий год, точную сумму не называют.

«Сегодня департаменты «Газпрома» занимаются проверкой всей документации, которая представлена заказчиком. Идут уточнения сметных расчетов и параметров строительства на 2017 год. Сегодня еще преждевременно говорить о цифрах», - заявил Паршуто.

Реконструкция другой части проекта «Томские набережные» — подпорной стенки на Главпочтампте — должна завершиться в августе 2017 года.

Ранее сообщалось, что к 2017 году в рамках проекта «Томские набережные» планируется завершить благоустройство берега Ушайки от площади перед зданием «1000 мелочей» до Каменного моста. Финансирование проекта на себя взял «Газпром». Осенью 2016 года проект был заморожен из-за долгов населения за газ.

Для справки: Проект «Томские набережные» включает в себя благоустройство территории от речного вокзала до старого Коммунального моста. Проект должен охватить территорию татарской слободы, стадион ТГУ и Мавлюкеевское озеро. На этой площадке планируется создать современную набережную с крупным гостиничным комплексом, выставочными залами, торгово-развлекательным центром и студенческим кампусом со стадионами, общежитиями, кафе и корпусами. Реализовать проект власти Томской области планируют за счет средств инвесторов и бюджетов разных уровней.