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340 солдат Великой Отечественной войны осталось в Томске

Главная Общество
Томск
16:32 7 Февраля 2017
акция, праздник, день, победа, деньги, помощь, ветераны
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
Источник:
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Мэр Томска Иван Кляйн обратился к горожанам с предложением пополнить благотворительный счет «Победа»; по данным администрации, 72-ю годовщину Победы в Томске встретят 340 ветеранов Великой Отечественной войны.

Для оказания помощи ветеранам с 2010 года в Томске открыт благотворительный счет «Победа». Его пополняют как компании, так и горожане. За два года на пожертвования 272 ветерана получили материальную помощь; были отремонтированы 130 квартир; 59 ветеранов – получили необходимую крупную бытовую технику; 54 – помощь в покупке дорогостоящих лекарств.

«Мы все — наследники тех мужественных и сильных духом людей. К сожалению, с каждым годом наши ветераны уходят. 72-ю годовщину Победы в Томске встретит лишь 340 участников войны. В наших силах дойти до каждого из них, оказать помощь, поддержку, внимание людям», - заявил Иван Кляйн.

Реквизиты счета можно найти на сайте администрации Томска.

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