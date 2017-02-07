Партию турецких томатов смяли на полигоне в Томской области

Томаты из Турции уничтожили в Томской области, партию запрещенных овощей обнаружили на севере региона, в Стрежевом. Об этом во вторник сообщила пресс-служба областного Россельхознадзора.

В ноябре 2015 года Правительство России запретила ввоз сельскохозяйственной продукции из Турции. Санкции стали ответом на отказ Анкары извиниться за инцидент со сбитым российским бомбардировщиком Су-24. Под запретом оказались фрукты, овощи, мясо птицы и соль. В октябре 2016 года российское правительство сняло запрет на ввоз турецких апельсинов, мандаринов, персиков, абрикосов и слив.

«Служащими Северного межрайонного отдела Управления Россельхознадзора по Томской области выявлена и впоследствии уничтожена на полигоне твердых бытовых отходов 39,7 кг. свежих томатов, страной происхождения которых является Турция», - говорится в сообщении.

Уточняется, что овощи прибыли из Нижневартовска.