Обрушение крыши дома в Томске переросло в уголовное дело

Следственный комитет по Томской области возбудил уголовное дело по факту обрушения крыши жилого дома в Томске под тяжестью снега, сообщили во вторник сотрудники ведомства.

29 января в доме на 12 квартир по переулку Шпальный в Томске обрушилась крыша. Потолочные перекрытия квартир не пострадали, люди также остались невредимы. Крышу восстановили в течение суток. По версии прокуратуры и следствия, управляющая компания ООО «Жилсервис «Ленинский» знала о снежной «шапке», но своевременно не почистила крышу.

«Следственными <…> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», - сообщили в СК.

Расследование уголовного дела продолжается: допрашиваются свидетели, изымается и изучается необходимая для следствия документация.

Фото: Пресс-служба прокуратуры по Томской области