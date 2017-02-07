7 февраля
Томск
погода -16 °C
курсы валют
58.71
 
€ 63.16
18+
Sibnovosti.ru
Томск
...

Обрушение крыши дома в Томске переросло в уголовное дело

Главная Общество
Томск
09:46 7 Февраля 2017
снег, обрушение, дом, уголовное, дело, управление
Автор: Sibnovosti.ru
Источник:
версия для печати Ico_print

Следственный комитет по Томской области возбудил уголовное дело по факту обрушения крыши жилого дома в Томске под тяжестью снега, сообщили во вторник сотрудники ведомства.

29 января в доме на 12 квартир по переулку Шпальный в Томске обрушилась крыша. Потолочные перекрытия квартир не пострадали, люди также остались невредимы. Крышу восстановили в течение суток. По версии прокуратуры и следствия, управляющая компания ООО «Жилсервис «Ленинский» знала о снежной «шапке», но своевременно не почистила крышу.

«Следственными <…> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», - сообщили в СК.

Расследование уголовного дела продолжается: допрашиваются свидетели, изымается и изучается необходимая для следствия документация.

Фото: Пресс-служба прокуратуры по Томской области

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Томска: Житель Томска украл инвалидную коляску и сдал ее в аренду попрошайке

Житель Томска украл инвалидную коляску и сдал ее в аренду попрошайке

6 Февраля 2017 г.
Коляску он взял в больнице
Новости Томска: Мэрия Томска опровергла роспуск школ на неделю из-за гриппа

Мэрия Томска опровергла роспуск школ на неделю из-за гриппа

6 Февраля 2017 г.
Новость, взбудоражившая томичей, - 2016 года
Новости Томска: Предупреждение об игре подростков «Беги или умри» распространили в соцсетях

Предупреждение об игре подростков «Беги или умри» распространили в соцсетях

6 Февраля 2017 г.
Дети перебегают дорогу прямо перед машиной
Новости Томска: Сибирская косуля может погибнуть из-за высокого снега

Сибирская косуля может погибнуть из-за высокого снега

3 Февраля 2017 г.
Томский губернатор призвал беречь животное
Новости Томска: Тариф на вывоз мусора в Томске подорожает на 35 копеек

Тариф на вывоз мусора в Томске подорожает на 35 копеек

3 Февраля 2017 г.
В Год экологии в России повысили плату за негативное воздействие на среду
Новости Томска: Пассажира рейса Москва-Томск сняли с самолета из-за шутки о бомбе

Пассажира рейса Москва-Томск сняли с самолета из-за шутки о бомбе

3 Февраля 2017 г.
Мужчина разозлился на тщательный досмотр
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Томска: 26 тысяч жителей эвакуируют в Томской области при худшем сценарии паводка

26 тысяч жителей эвакуируют в Томской области при худшем сценарии паводка

2 Февраля 2017 г.
Прогноз на паводок – в материале Sibnovosti.ru
Новости Томска: Томич через суд заставил мать-собачницу выселить питомцев

Томич через суд заставил мать-собачницу выселить питомцев

3 Февраля 2017 г.
Животные ходили в туалет в доме, драли обои и мебель
Новости Томска: Суд рассмотрит дело об угоне и пьяном ДТП с погибшим в Томске

Суд рассмотрит дело об угоне и пьяном ДТП с погибшим в Томске

3 Февраля 2017 г.
Компания после клуба угнала машину и поехала кататься
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.