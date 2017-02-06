Житель Томска украл инвалидную коляску и сдал ее в аренду попрошайке

Прокуратура направила в суд Кировского района Томска уголовное дело о хищении из больницы инвалидной коляски, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления.

По версии следствия, житель Томска, желая подзаработать, похитил инвалидную коляску из тамбура травмпункта.

«Похищенное кресло он на протяжении нескольких дней сдавал в аренду своему знакомому, который, являясь здоровым человеком, сидел в нем возле торговых центров и выпрашивал у прохожих денежные средства в виде «милостыни». Сумма полученной обвиняемым незаконной прибыли за все это время составила около 500 руб», - говорится в сообщении.

Полицейские задержали похитителя. Мужчина признал вину. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ. Виновному грозит наказание вплоть до заключения сроком до двух лет.