Мэрия Томска опровергла роспуск школ на неделю из-за гриппа

Администрация Томска опровергла слухи о роспуске школ на неделю с 7 февраля из-за эпидемии гриппа. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба горадминистрации.

Уточняется, что жители Томска распространяют в соцсетях информацию о роспуске на неделю всех школ. Новость опубликована на одном из информационных порталов.

«Обращаем Ваше внимание, что данная новость датирована 2016 –м годом. В данный момент школы, учреждения физической культуры и спорта работают в обычном режиме. При этом в них осуществляются все необходимые меры профилактики заболеваемости гриппом и ОРВИ», - прокомментировали в мэрии Томска.

Очередной совет по предупреждению распространения заболеваемости гриппом и другими ОРВИ в Томске состоится в среду, 8 февраля.