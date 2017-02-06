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Мэрия Томска опровергла роспуск школ на неделю из-за гриппа

Главная Общество
Томск
11:53 6 Февраля 2017
школа, дети, образование, грипп
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
Источник:
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Администрация Томска опровергла слухи о роспуске школ на неделю с 7 февраля из-за эпидемии гриппа. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба горадминистрации.

Уточняется, что жители Томска распространяют в соцсетях информацию о роспуске на неделю всех школ. Новость опубликована на одном из информационных порталов.

«Обращаем Ваше внимание, что  данная новость датирована 2016 –м годом. В данный момент школы, учреждения физической культуры и спорта работают в обычном режиме. При этом в них осуществляются все необходимые меры профилактики заболеваемости гриппом и ОРВИ», - прокомментировали в мэрии Томска.

Очередной совет по предупреждению распространения заболеваемости гриппом и другими ОРВИ в Томске состоится в среду, 8 февраля.

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