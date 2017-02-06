Предупреждение об игре подростков «Беги или умри» распространили в соцсетях

«Беги или умри» так называется новая рискованная игра российских школьников. Информация о ней распространяется в социальных сетях, сообщили журналисты «Новости Здесь. Томск».

Суть опасной игры — перебежать дорогу на максимальном близком от приближающихся автомобилей расстоянии. В стране уже есть пострадавшие. При этом подростки не задумываются, что подвергают смертельному риску не только свою жизнь, но и ставят под удар судьбу человека за рулем.

В связи с этим в социальных сетях появились сообщения, предупреждающие родителей и водителей об опасности. И томские автолюбители тоже пишут, что уже сталкивались с подобными ситуациями на дорогах. Однако трагедии удалось избежать.