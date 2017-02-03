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Сибирская косуля может погибнуть из-за высокого снега

Главная Общество
Томск
16:50 3 Февраля 2017
охрана, лес, животные, экология
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
Источник:
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Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил экологам и охотоведам усилить охрану диких зверей, в особенности – сибирской косули, внесенной в Красную книгу Томской области. Об этом сообщила пресс-служба обладминистрации.

По данным департамента природных ресурсов, в регионе отмечается рост популяции косули, сегодня в лесах водятся около двух тысяч особей. Однако из-за аномально высокого снежного покрова этой зимой животное вновь под угрозой.

«Даже лоси сейчас передвигаются с трудом, что уж говорить о косуле. Слабые и безобидные, они становятся легкой добычей волка, рыси, росомахи и даже лисицы и бродячих собак. Но самый главный враг косули — это браконьер», - заявил Сергей Жвачкин.

Сезон охоты в Томской области завершается 28 февраля, но призвал охотников уже сейчас воздержаться от езды в лесах на снегоходах, которые пугают животных.

Сергей Жвачкин предложил общественникам и экологам оборудовать кормовые площадки для косуль с сеном и зерном. Этой зимой животное можно встретить не только на юге, но и севере области.

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