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Тариф на вывоз мусора в Томске подорожает на 35 копеек

Главная Общество
Томск
16:03 3 Февраля 2017
тарифы, стоимость, уборка, мусор, оплата
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
Источник:
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Тариф на вывоз твердых бытовых отходов повысится в Томске с марта на 35 копеек за один квадратный метр, сообщила в пятницу пресс-служба городской администрации.

Уточняется, что тариф вырастет из-за постановления правительства. В нем прописаны новые размеры платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Тариф повысится с 2, 76 до 3, 11 рублей за один квадратный метр жилья.

«Тарифы для муниципального «Спецавтохозяйства» приняты по вывозу и по захоронению мусора. Тариф на вывоз ТБО для населения с учетом НДС вырос до 1 327,50 рубля за тонну. Тариф по захоронению, который утвердила область, вырос до 702,51 рубля за тонну. В тариф по захоронению мусора, в том числе, входит плата за негативное воздействие», - пояснила председатель комитета тарифной политики и ценового регулирования Светлана Линькова.

По ее данным, тариф на вывоз отходов для «Спецавтохозяйства» не пересматривался с 2014 года.

Вопрос увеличения тарифа поднимут на общественных слушаниях в Томске в конце февраля.

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