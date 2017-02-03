Тариф на вывоз мусора в Томске подорожает на 35 копеек

Тариф на вывоз твердых бытовых отходов повысится в Томске с марта на 35 копеек за один квадратный метр, сообщила в пятницу пресс-служба городской администрации.

Уточняется, что тариф вырастет из-за постановления правительства. В нем прописаны новые размеры платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Тариф повысится с 2, 76 до 3, 11 рублей за один квадратный метр жилья.

«Тарифы для муниципального «Спецавтохозяйства» приняты по вывозу и по захоронению мусора. Тариф на вывоз ТБО для населения с учетом НДС вырос до 1 327,50 рубля за тонну. Тариф по захоронению, который утвердила область, вырос до 702,51 рубля за тонну. В тариф по захоронению мусора, в том числе, входит плата за негативное воздействие», - пояснила председатель комитета тарифной политики и ценового регулирования Светлана Линькова.

По ее данным, тариф на вывоз отходов для «Спецавтохозяйства» не пересматривался с 2014 года.

Вопрос увеличения тарифа поднимут на общественных слушаниях в Томске в конце февраля.