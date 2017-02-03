Томский губернатор предложил безработным чистить снег

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин предложил привлечь к уборке крыш и тротуаров от снега безработных. Об этом он заявил в пятницу на совещании с главами муниципальных образований, сообщила пресс-служба обладминистрации.

Ранее сообщалось, что снегопады сезона 2016-2017 годов в Томске признали самыми интенсивными за 18 лет.

«Мы активно занимаемся противопаводковыми мероприятиями, но не стоит забывать о вывозе снега. Жизнь многих населенных пунктов не зависит от ледохода, но каждую весну тротуары и дворы тонут в талых водах. Погода нам дала фору, нужно использовать эту возможность», - заявил губернатор.

Он рекомендовал администрациям привлечь к уборке снега безработных, организовав временные рабочие места, а также молодежь и других активистов. Они будут помогать с уборкой снега пожилым людям, многодетным семьям и инвалидам.

Ранее сообщалось, что власти Томской области готовятся к худшему сценарию паводка. Шуга и торосы на Томи в районе Томска будут мешать течению, в результате вода может затопить берега. Аналогичная ситуация складывается и на малых реках. На подготовку к паводку в бюджете региона заложено 20 миллионов рублей. В Томске в рамках подготовки к паводку «Спецавтохозяйство» и подрядчики вывезут снег с подтопляемых территорий. Работы должны завершиться до середины апреля.