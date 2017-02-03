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Томич через суд заставил мать-собачницу выселить питомцев

Главная Общество
Томск
14:04 3 Февраля 2017
ремонт, животные, квартиры, дом, суд
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
Источник:
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Кировский районный суд Томска обязал жительницу Томска отремонтировать квартиру и освободить ее от животных      , сообщила пресс-служба суда в пятницу. Иск в суд подал сын женщины.

По его словам, он поселился с матерью после получения паспорта. Они жили вместе несколько лет, пока женщина не завела множество животных. Собаки и кошки, отметил заявитель, портили вещи и загрязняли квартиру.

«Санитарное состояние в квартире не позволяло там находиться, так как кошки и собаки испражнялись прямо в квартире на полу, вели себя агрессивно, могли покусать. Десятки собак и кошек неконтролируемо плодились и были случаи, когда они кусали и разрывали щенков друг друга. В квартире был отвратительный запах, начал гнить пол, были ободраны обои. Мусор и гнилые тряпки горами лежали в кухне», - говорится в материала дела.

Мужчина затеял ремонт, снял старые обои, но не смог завершить работу из-за большого числа животных. Мать отказалась переселять питомцев и мужчина съехал.

«Кроме того, ответчица в последнее время не пускала истца в квартиру, находясь дома, она не открывает дверь. Не смотря на это, истец систематически оплачивает долги по коммунальным платежам, чего не делает ответчица. На основании изложенного просил обязать ответчицу не чинить препятствий в пользовании квартирой: обеспечить доступ, произвести косметический ремонт, то есть привести жилое помещение в пригодное для проживания состояние, удалить из квартиры животных в целях соблюдения санитарно-гигиенических требований и сохранности жилого помещения», - пояснили в суде.

На заседании женщина заявила, что пускала сына в квартиру, но видеться не хотела. Также сначала она заявила, что собак держит не более шести, после изменила показания – на одну. Неприятный запах в квартире, по ее словам, появился из-за грибка, образовавшегося из-за залива с крыши дома, а не из-за животных.

Суд встал на сторону заявителя и обязал женщину отремонтировать квартиру и выселить животных. Решение вступило в законную силу.

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