Вдвое меньше наркотиков изъяли в Томской области за год

Полицейские изъяли в 2016 году в Томской области из оборота 115 тонн наркотических веществ, что почти в два раза меньше показателей прошлых лет, заявил в четверг на пресс-конференции заместитель губернатора по безопасности Игорь Толстоносов.

В 2016 году в России были ликвидированы управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Полномочия передали УМВД.

«УМВД в обзоре дали информацию, что изъято 115 килограммов. Общим пулом (ранее при ФСКН) мы на территории изымали порядка 200 килограммов, это минимальная планка»», - заявил Толстоносов.

По его словам, в 2016 году бюджет области оплатил лечение 16 наркоманов. Всего с 2014 года в программе в реабилитации поучаствовали 67 человек – никто из них не подсел обратно на наркотики, отметил замгубернатора.