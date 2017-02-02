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Вдвое меньше наркотиков изъяли в Томской области за год

Главная Общество
Томск
17:00 2 Февраля 2017
наркотики, полиция, нарушение, здоровье
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
Источник:
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Полицейские изъяли в 2016 году в Томской области из оборота 115 тонн наркотических веществ, что почти в два раза меньше показателей прошлых лет, заявил в четверг на пресс-конференции заместитель губернатора по безопасности Игорь Толстоносов.

В 2016 году в России были ликвидированы управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Полномочия передали УМВД.

«УМВД в обзоре дали информацию, что изъято 115 килограммов. Общим пулом (ранее при ФСКН) мы на территории изымали порядка 200 килограммов, это минимальная планка»», - заявил Толстоносов.

По его словам, в 2016 году бюджет области оплатил лечение 16 наркоманов. Всего с 2014 года в программе в реабилитации поучаствовали 67 человек – никто из них не подсел обратно на наркотики, отметил замгубернатора.

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