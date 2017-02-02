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Вместо «Боярышника» в Томской области нашли лосьон «Вита-Септ»

Главная Общество
Томск
16:28 2 Февраля 2017
задержание, уголовное, дело, полиция, алкоголь, контроль
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
Источник:
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После массового отравления Роспотребнадзор временно запретил продажу крепких спиртовых лосьонов в России, а в регионах начались рейды по магазинам. Как рассказал в четверг журналистам заместитель губернатора по безопасности Игорь Толстоносов, в Томской области в продаже находится другой спиртовой лосьон.

«"Боярышника" не выявлено. Другой препарат (был в продаже) спиртосодержащий "Вита-Септ". Идет активизация работы УМВД по пресечению нелегального производства алкоголя, изъятия его. За 2016 год в Томской области изъято порядка 230 тонн. Возбуждено 48 уголовных дел, три цеха ликвидировано и две организованные преступные группы», - заявил Толстоносов.

В Иркутске по делу о "Боярышнике" в декабре и январе были задержаны 23 человека. В конце января арестовали еще пятерых. Они, по версии следствия, причастны к производству контрафактного алкоголя. На одном из мини-заводов группировки нашли несколько тысяч заготовок пластиковых бутылок для спиртосодержащей жидкости "Концентрат для ванн "Боярышник". Именно так называлось средство, которым отравились 76 человек.

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