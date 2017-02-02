26 тысяч жителей эвакуируют в Томской области при худшем сценарии паводка

Власти Томской области готовятся в случае необходимости эвакуировать до 26 тысяч человек при худшем сценарии паводка; точный прогноз синоптики обещают предоставить в марте, рассказал в четверг на пресс-конференции заместитель губернатора по безопасности Игорь Толстоносов.

По данным обладминистрации, запас снега на Томи, Оби и малых реках региона превышает норму вдвое. Наиболее сложная ситуация наблюдается в южных районах Томской области: Томском, Кожевниковском, Чаинском, Асиновском.

«Пока прогноз тревожный: это и промерзание реки Томи, и замерзание реки у нас в этом году своеобразное произошло. Схожее было в 2010 году (паводок был одним из самых тяжелых). Мы со стороны региональной власти готовим все пункты для эвакуации жителей. По прогнозу – нам 26 тысяч, если что, надо будет разместить. А еще накормить, обеспечить медицинской помощью. Но это при самом худшем прогнозе», - заявил Толстоносов.

Ранее сообщалось, что шуга и торосы на Томи в районе Томска будут мешать течению, в результате вода может затопить берега. Аналогичная ситуация складывается и на малых реках. На подготовку к паводку в бюджете региона заложено 20 миллионов рублей. В Томске в рамках подготовки к паводку «Спецавтохозяйство» и подрядчики вывезут снег с подтопляемых территорий. Работы должны завершиться до середины апреля.