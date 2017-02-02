3 февраля
Томск
погода -13 °C
курсы валют
59.99
 
€ 64.73
18+
Sibnovosti.ru
Томск
...

26 тысяч жителей эвакуируют в Томской области при худшем сценарии паводка

Главная Общество
Томск
16:09 2 Февраля 2017
статистика, безопасность, паводок, река, сибирь
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
Источник:
версия для печати Ico_print

Власти Томской области готовятся в случае необходимости эвакуировать до 26 тысяч человек при худшем сценарии паводка; точный прогноз синоптики обещают предоставить в марте, рассказал в четверг на пресс-конференции заместитель губернатора по безопасности Игорь Толстоносов.

По данным обладминистрации, запас снега на Томи, Оби и малых реках региона превышает норму вдвое. Наиболее сложная ситуация наблюдается в южных районах Томской области: Томском, Кожевниковском, Чаинском, Асиновском.

«Пока прогноз тревожный: это и промерзание реки Томи, и замерзание реки у нас в этом году своеобразное произошло. Схожее было в 2010 году (паводок был одним из самых тяжелых). Мы со стороны региональной власти готовим все пункты для эвакуации жителей. По прогнозу – нам 26 тысяч, если что, надо будет разместить. А еще накормить, обеспечить медицинской помощью. Но это при самом худшем прогнозе», - заявил Толстоносов.

Ранее сообщалось, что шуга и торосы на Томи в районе Томска будут мешать течению, в результате вода может затопить берега. Аналогичная ситуация складывается и на малых реках. На подготовку к паводку в бюджете региона заложено 20 миллионов рублей. В Томске в рамках подготовки к паводку «Спецавтохозяйство» и подрядчики вывезут снег с подтопляемых территорий. Работы должны завершиться до середины апреля.

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Томска: Вдвое меньше наркотиков изъяли в Томской области за год

Вдвое меньше наркотиков изъяли в Томской области за год

2 Февраля 2017 г.
Показатели ухудшились после распада ФСКН
Новости Томска: Вместо «Боярышника» в Томской области нашли лосьон «Вита-Септ»

Вместо «Боярышника» в Томской области нашли лосьон «Вита-Септ»

2 Февраля 2017 г.
Проверки продолжаются
Новости Томска: Торговцев мехами в Томске оштрафуют за 64 шубы без чипов

Торговцев мехами в Томске оштрафуют за 64 шубы без чипов

2 Февраля 2017 г.
Инспекторы провели рейд и обнаружили нарушения
Новости Томска: Камеры на вокзале «Томск-1» будут выслеживать оставленные сумки

Камеры на вокзале «Томск-1» будут выслеживать оставленные сумки

2 Февраля 2017 г.
Современная система видеонаблюдения появится в 2017 году
Новости Томска: Более 70 тысяч тонн снега вывезут из низин Томска

Более 70 тысяч тонн снега вывезут из низин Томска

2 Февраля 2017 г.
Чиновники опасаются подтоплений талыми водами
Новости Томска: Карта движения автобусов в Томске стала доступна в Интернете

Карта движения автобусов в Томске стала доступна в Интернете

1 Февраля 2017 г.
Не отражается малая часть маршрутов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Томска: Шоколад и настойка пустырника подорожали в Томске в январе

Шоколад и настойка пустырника подорожали в Томске в январе

1 Февраля 2017 г.
Больше всего выросли цены на огурцы и помидоры
Новости Томска: Привезенный самолетом гроб потеряли в аэропорту Томска

Привезенный самолетом гроб потеряли в аэропорту Томска

31 Января 2017 г.
В результате гроб вновь улетел в Москву
Новости Томска: Маршрут №27 вернулся на улицы Томска

Маршрут №27 вернулся на улицы Томска

30 Января 2017 г.
Автобусы пойдут под номером 401
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.