Карта движения автобусов в Томске стала доступна в Интернете

Движение маршрутных автобусов включили в интерактивную карту, отследить маршруты можно в режиме реального времени, сообщили в среду сотрудники администрации Томска.

Карта доступна на сайте Центра контроля и организации пассажирских перевозок. Горожане могут выбрать маршруты и посмотреть, где в данный момент находятся автобусы.

«На интерактивной карте уже обозначены все трамвайные и троллейбусные маршруты и 12 автобусных. Планируется, что в среду вечером и в четверг утром на карте появятся еще 10 маршрутов автобусов», - пояснили специалисты Центра.

Так, уже доступно движение автобусных маршрутов №№2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13/14, 16, 19, 20, 22, 23,24, 25/52, 26, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 53.

Информация, представленная на сайте, появится и на светодиодных табло, размещенных на остановках общественного транспорта.

С 1 января в Томске вступила в силу новая транспортная схема. Согласно ней, все автобусы должны быть оборудованы системой ГЛОНАСС. Теперь расписание движения смогут отражать электронные табло, а сотрудники Центра – отслеживать графики.

Фото: Скриншот программы