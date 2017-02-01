Родители первоклашек отстояли очередь в школы Томска

Прием заявлений в первые классы стартовал в школах Томска. Многие родители, чтобы записать ребенка, отстояли в очереди всю ночь, сообщили томичи в соцсетях.

По словам пользователей, очередь наблюдалась возле гимназий №29 и №18, лицея №8.

«Сейчас записалось уже 82 человека - все эти люди стоят там и никуда не уходят, и будут стоять до начала приема документов. Проверка очереди - каждый час. Того, кто ушел, вычеркивают из списка. Вне очереди никого не пустят, все кто там стоит, уже друг друга в лицо знают - кто за кем. Стоят и с маленькими детьми, и беременные, и старики - все на равных, никого вперед не пустят, так что лучше идите и вставайте в очередь», - написал вечером во вторник пользователь портала «Мама Томск ру» под ником mikki.

По словам горожан, переклички шли всю ночь. Тех, кто записался с вечера и покинул очередь до утра, - вычеркивали.

Департамент образования мэрии Томска подтвердил, что в некоторых школах наблюдается «повышенный спрос».

«В Томске есть школы, где ежегодно наблюдается повышенный спрос на места в первые классы. Зачастую он создается родителями, чьи дети по прописке относятся к другим учебным заведениям. В особенности это касается учреждений образования в центральной части города или школ с интересными образовательными программами. Понимая эту проблему, администрация города зарезервировала для строительства школ территории бывшего ТВМИ на пр. Кирова, 49 и Никитина, 8», - рассказал заместитель начальника департамента образования Томска Максим Савенков.

По данным департамента, прием заявлений от родителей будущих первоклассников, проживающих на закрепленных за учебным заведением территориях, проходит в период с 1 февраля до 30 июня. После 1 июля школы, принявшие все заявления от приписанного населения, смогут принять остальных детей.

Фото: Портал «Мама Томск ру»