2 февраля
Томск
погода -15 °C
курсы валют
60.31
 
€ 65.03
18+
Sibnovosti.ru
Томск
...

Родители первоклашек отстояли очередь в школы Томска

Главная Общество
Томск
15:18 1 Февраля 2017
школа, заявление, родители, дети
Автор: Sibnovosti.ru
Источник:
версия для печати Ico_print

Прием заявлений в первые классы стартовал в школах Томска. Многие родители, чтобы записать ребенка, отстояли в очереди всю ночь, сообщили томичи в соцсетях.

По словам пользователей, очередь наблюдалась возле гимназий №29 и №18, лицея №8.

«Сейчас записалось уже 82 человека - все эти люди стоят там и никуда не уходят, и будут стоять до начала приема документов. Проверка очереди - каждый час. Того, кто ушел, вычеркивают из списка. Вне очереди никого не пустят, все кто там стоит, уже друг друга в лицо знают - кто за кем. Стоят и с маленькими детьми, и беременные, и старики - все на равных, никого вперед не пустят, так что лучше идите и вставайте в очередь», - написал вечером во вторник пользователь портала «Мама Томск ру» под ником mikki.

По словам горожан, переклички шли всю ночь. Тех, кто записался с вечера и покинул очередь до утра, - вычеркивали.

Департамент образования мэрии Томска подтвердил, что в некоторых школах наблюдается «повышенный спрос».

«В Томске есть школы, где ежегодно наблюдается повышенный спрос на места в первые классы. Зачастую он создается родителями, чьи дети по прописке относятся к другим учебным заведениям. В особенности это касается учреждений образования в центральной части города или школ с интересными образовательными программами.   Понимая эту проблему,  администрация города зарезервировала для строительства школ территории бывшего ТВМИ на пр. Кирова, 49 и Никитина, 8», - рассказал заместитель начальника департамента образования Томска Максим Савенков.

По данным департамента, прием заявлений от родителей будущих первоклассников, проживающих на закрепленных за учебным заведением территориях, проходит в период с 1 февраля до 30 июня. После 1 июля школы, принявшие все заявления от приписанного населения, смогут принять остальных детей.

Фото: Портал «Мама Томск ру»

 
На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Томска: Карта движения автобусов в Томске стала доступна в Интернете

Карта движения автобусов в Томске стала доступна в Интернете

1 Февраля 2017 г.
Не отражается малая часть маршрутов
Продвижение

Следить за паводком в Томске будут с помощью 3D-модели рельефа

1 Февраля 2017 г.
Томские ученые создали приложение для наблюдения за паводком
Новости Томска: Сибирские ученые предсказали победу Трампа по соцсетям

Сибирские ученые предсказали победу Трампа по соцсетям

1 Февраля 2017 г.
Ученые-социологи опровергли теорию «Шести рукопожатий»
Новости Томска: Прокуратура требует возбудить дело об упавшей под тяжестью снега крыше в Томске

Прокуратура требует возбудить дело об упавшей под тяжестью снега крыше в Томске

31 Января 2017 г.
По версии прокуратуры, крышу вовремя не почистила УК
Новости Томска: Начало февраля в Томской области будет холоднее нормы

Начало февраля в Томской области будет холоднее нормы

31 Января 2017 г.
Прогнозируют заморозки до -38°С
Новости Томска: Польские груши пустили под трактор на свалке в Томске

Польские груши пустили под трактор на свалке в Томске

31 Января 2017 г.
Было уничтожено почти 35 кг «санкционки»
Новости компаний
26/01
Кондитер — волшебник над сладким или безумная сладкая любовь
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Томска: Привезенный самолетом гроб потеряли в аэропорту Томска

Привезенный самолетом гроб потеряли в аэропорту Томска

31 Января 2017 г.
В результате гроб вновь улетел в Москву
Новости Томска: Полпред Сергей Меняйло проконтролирует ситуацию в «ФОГ-City» в Томске

Полпред Сергей Меняйло проконтролирует ситуацию в «ФОГ-City» в Томске

27 Января 2017 г.
Продавцы ТЦ боятся «захвата» предприятия
Новости Томска: Онлайн-распродажа «Киберпонедельник» состоится в России

Онлайн-распродажа «Киберпонедельник» состоится в России

27 Января 2017 г.
Акция назначена на 30 января
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.