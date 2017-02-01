Сибирские ученые предсказали победу Трампа по соцсетям

Сибирские ученые-социологи в результате изучения структуры связей в соцсетях изобрели систему, позволяющую прогнозировать результаты выборов со стопроцентной точностью. Об этом сообщает портал инновационных предприятий Томска.

Исследованием занимались ученые Томского университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР), Сибирского медуниверситета (СибГМУ), Томского госуниверситета (ТГУ), а также Окружной социологической службы ХМАО. Ученые изучали структуру связей в соцсетях LinkedIn, «ВКонтакте» и Facebook и разработали метод картографирования социума. С его помощью можно определить местоположение каждого человека в обществе и его влияние на окружающих людей. Результаты своей работы ученые опубликовали в научных журналах Российской Академии Наук.

Исследователи смогли экспериментально опровергнуть «Теорию шести рукопожатий» Милгрэма, а также создали математическую модель социальных связей общества.

«В первую очередь мы обнаружили, что социум как среда передачи информации не 100% прозрачна. Это как морская вода, пропускающая дневной свет. Чем глубже вы опускаетесь, тем вокруг вас темнее. И в определенный момент вы опускаетесь на такую глубину, где совершенно темно. Можно ли сказать, что вы достигли дна? Нет – вниз в глубину до самого дня на многие километры простирается такая же тьма. Но в конце 60-х Стенли Милгрэм (и за ним целый ряд других исследователей: Уоттс, Боллобаш, Райгородский и др.), почему-то решил, что достиг дна социума. Раз длина успешных цепочек передачи информации в среднем 6 – значит это размеры социального графа, а это не так», — рассказал один из разработчиков модели строения социума, начальник инновационно-технологического центра ТУСУР Евгений Гарин.

По его словам, шесть — это только размеры области социума, в которой человек может распространить информацию, дальше она не идет, потому что на каждом этапе передачи сигнал слабеет.

Эксперименты ученых показали, что электоральное разбиение общества по возрастному, половому, социально-экономическому принципу является еще одним заблуждением социологии. Ранее считалось, что люди одного возраста, пола, достатка голосуют одинаково и покупают одни и те же товары.

«Связи социума представляют собой сложную многослойную геометрическую фигуру, похожую два десятка взаимовложенных друг в друга многомерных сфер-долей. И, как правило, общество голосует так, как голосует самая маленькая центральная доля. Но очень редко бывает, что вторая в иерархии (еще реже третья) доли блокируют управляющий сигнал из первой, зашумляют его, делают нижние доли социального графа непрозрачными для прохождения управляющего сигнала. И тем самым диктуют результаты выборов. Не без последствий для всего социума, так как центральное управляющее начало социума фактически изолируются от общества, чем провоцирует лавинообразное изменение структуры социальных связей, которое всегда болезненно и может приводить к расколу общества – то, что мы сейчас и наблюдаем в США», — заявил Гарин.

По его словам, предварительные результаты выборов в США с 80% вероятностью были известны сибирским ученым еще в мае, но они постоянно их перепроверяли. Одной из причин стала противоречивая статистика Google, которая, по мнению Евгения Гарина, несла в себе все признаки фальсификации, и активного вмешательства Facebook в алгоритмы генерации новостной ленты и таргетированной рекламы. С другой стороны, все социологические службы и в США, и в России говорили о победе Хилари Клинтон. Несмотря на это, за четыре дня до выборов разработчики были на 100% уверены, что президентом США станет Дональд Трамп.