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Четыре региона Сибири признали неблагоприятными для сельского хозяйства

Главная Общество
Томск
14:11 31 Января 2017
сибирь, сельское хозяйство, правительство, поддержка, субсидии
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
Источник:
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Томская, Кемеровская области и Республики Алтай и Бурятия вошли в список регионов с неблагоприятными для ведения сельского хозяйства условиями. Перечень утвердило Правительство РФ, сообщается на официальном сайте.

Государство поддержит производителей сельхозпродукции на обозначенных территориях. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Неблагоприятными для земледелия территориями традиционно считаются регионы так называемого Русского Севера, северокавказские республики, а также субъекты, входящие в Дальневосточный федеральный округ. В этот список попали также четыре Сибирских региона - Томская, Кемеровская области и Республики Алтай и Бурятия.

«Этот перечень будет использован Минсельхозом России для классификации мер поддержки сельского хозяйства и возможной компенсации дополнительных затрат, обусловленных воздействием неблагоприятных факторов на производство сельскохозяйственной продукции, в пределах действующих мер государственной поддержки сельского хозяйства в соответствии с правилами реализации программ региональной помощи Всемирной торговой организации», - говорится в материалах Правительства.

Всего в перечень вошли 29 субъектов РФ.

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