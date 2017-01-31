Томич заказал из Голландии наркотики на адрес соседей

Суд приговорил 25-летнего жителя Томска к 5,5 годам заключения условно за контрабанду наркотиков из Нидерландов, сообщила во вторник пресс-служба регионального УФСБ.

Уточняется, что заказ он сделал по Интернету на почтовый адрес соседей.

«Наркотические средства мужчина заказал на иностранном Интернет-сайте, оплатив их при помощи электронной платежной системы, указав в качестве получателей адреса жителей соседних квартир, к чьим почтовым ящикам он имел доступ. После извлечения из почтовых ящиков конвертов с отметками Королевства Нидерланды, содержащих наркотические средства, мужчина был задержан сотрудниками УФСБ», – говорится в сообщении.

На суде мужчина признал вину. Суд назначил ему условный срок.