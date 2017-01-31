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Томские дороги заняли первое место в рейтинге безопасности

Главная Общество
Томск
12:15 31 Января 2017
дороги, рейтинг, сибирь
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
Источник:
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Дороги Томской области — среди самых безопасных в стране. Рейтинг по итогам 2016 года составил центр «За безопасность российских дорог». Эксперты оценили ситуацию в 52 субъектах страны.

В результате в «зеленую» — высшую — зону рейтинга вошли два сибирских региона: Томская область и Новосибирская область. Так, в Томской области за год в ДТП погибли 60 человек, 556 были ранены. Автопарк региона составляет 363 машины на одну тысячу человек.

Во вторую, «желтую» зону попали Кузбасс, Омская область, Алтайский край. В эту же группу входит Москва.

Самыми опасными в Сибири названы дороги в Иркутской области и Красноярском крае — они в «красной» зоне списка.

Исследователи учитывали численность населения, количество машин и протяженность автодорог региона, статистику аварий из-за плохих магистралей, а также число погибших и раненых в них.

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