Томские дороги заняли первое место в рейтинге безопасности

Дороги Томской области — среди самых безопасных в стране. Рейтинг по итогам 2016 года составил центр «За безопасность российских дорог». Эксперты оценили ситуацию в 52 субъектах страны.

В результате в «зеленую» — высшую — зону рейтинга вошли два сибирских региона: Томская область и Новосибирская область. Так, в Томской области за год в ДТП погибли 60 человек, 556 были ранены. Автопарк региона составляет 363 машины на одну тысячу человек.

Во вторую, «желтую» зону попали Кузбасс, Омская область, Алтайский край. В эту же группу входит Москва.

Самыми опасными в Сибири названы дороги в Иркутской области и Красноярском крае — они в «красной» зоне списка.

Исследователи учитывали численность населения, количество машин и протяженность автодорог региона, статистику аварий из-за плохих магистралей, а также число погибших и раненых в них.