Томский губернатор предложил ввести особый режим в СФО для борьбы с шелкопрядом

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин предложил ввести в Сибири особый режим для борьбы с шелкопрядом, об этом он заявил на совместном заседании рабочей группы правительственной комиссии и областной КЧС в томском аэропорту. Встречу провел глава МЧС России Владимир Пучков.

Шелкопрядом в Сибири поражено 1,3 миллиона гектаров кедровников (более 800 тыс. га — в Красноярском крае). В Томской области обнаружено 17 очагов вредителей на площади 425 тысяч гектаров. Причинами резкого увеличения популяции сибирского шелкопряда стали благоприятные погодные условия — теплые зима, весна, лето и сентябрь.

Сергей Жвачкин заявил, что в этом году у томичей и МЧС появилось еще одно совместное направление для работы — борьба с сибирским шелкопрядом.

«Мы начнем ее через три месяца. Но избавиться от вредителя только на территории Томской области невозможно. Скорее всего, придется вводить особый режим во всей Сибири», — заявил томский губернатор, заручившись поддержкой главы МЧС.

На борьбу с вредителем и проведение санитарно-оздоровительных мероприятий в 2017 году Томская область запросила у Федерации 350 миллионов рублей. Основную часть пораженных кедровников (98,6%) в 2017 году обработают с воздуха.

Для справки: Сибирский шелкопряд — бабочка из семейства коконопрядов, гусеницы которой питаются хвоей почти всех хвойных пород, встречающихся в пределах её ареала. Предпочитается лиственница, часто повреждаются также пихта и ель. В меньшей степени повреждаются сосны — сибирская и обыкновенная.

Фото: Пресс-служба отделения ОНФ по Томской области