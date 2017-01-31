31 января
Томск
погода -10 °C
курсы валют
60.16
 
€ 64.43
18+
Sibnovosti.ru
Томск
...

Томский губернатор предложил ввести особый режим в СФО для борьбы с шелкопрядом

Главная Общество
Томск
10:45 31 Января 2017
вред, защита, лес, губернатор, сибирь, режим
Автор: Sibnovosti.ru
Источник:
версия для печати Ico_print

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин предложил ввести в Сибири особый режим для борьбы с шелкопрядом, об этом он заявил на совместном заседании рабочей группы правительственной комиссии и областной КЧС в томском аэропорту. Встречу провел глава МЧС России Владимир Пучков.

Шелкопрядом в Сибири поражено 1,3 миллиона гектаров кедровников (более 800 тыс. га — в Красноярском крае). В Томской области обнаружено 17 очагов вредителей на площади 425 тысяч гектаров. Причинами резкого увеличения популяции сибирского шелкопряда стали благоприятные погодные условия — теплые зима, весна, лето и сентябрь.

Сергей Жвачкин заявил, что в этом году у томичей и МЧС появилось еще одно совместное направление для работы — борьба с сибирским шелкопрядом.

«Мы начнем ее через три месяца. Но избавиться от вредителя только на территории Томской области невозможно. Скорее всего, придется вводить особый режим во всей Сибири», — заявил томский губернатор, заручившись поддержкой главы МЧС.

На борьбу с вредителем и проведение санитарно-оздоровительных мероприятий в 2017 году Томская область запросила у Федерации 350 миллионов рублей. Основную часть пораженных кедровников (98,6%) в 2017 году обработают с воздуха.

Для справки: Сибирский шелкопряд — бабочка из семейства коконопрядов, гусеницы которой питаются хвоей почти всех хвойных пород, встречающихся в пределах её ареала. Предпочитается лиственница, часто повреждаются также пихта и ель. В меньшей степени повреждаются сосны  — сибирская и обыкновенная.

Фото: Пресс-служба отделения ОНФ по Томской области

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Томска: Четыре региона Сибири признали неблагоприятными для сельского хозяйства

Четыре региона Сибири признали неблагоприятными для сельского хозяйства

31 Января 2017 г.
Правительство внесло в него Томскую область, Кузбасс, Бурятию и Республику Алтай
Новости Томска: Томич заказал из Голландии наркотики на адрес соседей

Томич заказал из Голландии наркотики на адрес соседей

31 Января 2017 г.
Мужчина получил условный срок
Новости Томска: Томские дороги заняли первое место в рейтинге безопасности

Томские дороги заняли первое место в рейтинге безопасности

31 Января 2017 г.
Итоговый рейтинг за 2016 год опубликован
Новости Томска: Паводок может отрезать 12 деревень Томской области от «большой земли»

Паводок может отрезать 12 деревень Томской области от «большой земли»

31 Января 2017 г.
Совещание под руководством главы МЧС Пучкова прошло в Томске
Продвижение

Улицу в пригороде Томска завалило снегом

31 Января 2017 г.
Жильцы не могут дождаться трактор
Новости Томска: Привезенный самолетом гроб потеряли в аэропорту Томска

Привезенный самолетом гроб потеряли в аэропорту Томска

31 Января 2017 г.
В результате гроб вновь улетел в Москву
Новости компаний
26/01
Кондитер — волшебник над сладким или безумная сладкая любовь
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Томска: Онлайн-распродажа «Киберпонедельник» состоится в России

Онлайн-распродажа «Киберпонедельник» состоится в России

27 Января 2017 г.
Акция назначена на 30 января
Новости Томска: Китайский Новый год: В год Петуха на стол можно поставить курицу

Китайский Новый год: В год Петуха на стол можно поставить курицу

26 Января 2017 г.
Традиции и особенности праздника - в материале Sibnovosti.ru
Новости Томска: Грипп в Томской области в основном сразил взрослых

Грипп в Томской области в основном сразил взрослых

27 Января 2017 г.
Особенность текущей эпидемической обстановки обсудили в Томске
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.