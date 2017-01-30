Жильцы льготного микрорайона под Томском возмутились начислениями за тепло

Жители нового микрорайона «Северный парк» на левом берегу Томи получили первые квитанции за коммунальные услуги. И были весьма удивлены: суммы, например, за отопление, значительно больше, чем об этом говорили при покупке квартир, сообщили журналисты «Новости Здесь. Томск» на телеканале «Продвижение».

Новый микрорайон начали заселять в конце 2016 года. Льготные категории граждан могли приобрести там квартиры по цене от 35 тысяч рублей за квадратный метр. В планах застройщика возвести на левом берегу еще два района, а также две школы, пять детских садов и поликлинику.

За 18 дней проживания в новой квартире Инна Селезнева за отопление должна заплатить больше двух тысяч рублей. За месяц только по этой статье набежит ощутимая для ее семьи сумма, уверена девушка.

«Управляющая компания ссылается на то, что все тарифы приняты департаментам тарифного регулирования, поэтому никаких вопросов тут они решить не могут. Мы пока не оплачивали, до тех пор пока не станет ясна картина. Ну, если честно, не хотелось бы за это платить. Жилье эконом-класса, а коммунальные услуги высокие», - заявила жительница микрорайона Инна Селезнева.

В полтора раза выше, чем в Томске, подсчитали жители микрорайона: почти две с половиной тысячи рублей за гигакалорию платят они, и полторы тысячи томичи.

«Тарифы в Томском районе, которые на нашей котельной, находятся на среднем уровне. Вот в городе есть микрорайон, который новый застраивается — 2600 тарифы. Есть четыре тысячи, есть три с лишним. Сегодня жители пишут заявление на проверку тарифов, тарифы будут проверены», - заявила генеральный директор компании-застройщика «ГК Карьероуправление» Екатерина Собканюк.

По словам специалистов, в Томске тариф ниже, потому что ресурсоснабжающая организация получает субсидии из городского бюджета. Томский район такие дотации не предоставляет. Отказалось муниципальное образование и от котельной Северного парка. Потому все расходы несет застройщик.