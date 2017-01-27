Онлайн-распродажа «Киберпонедельник» состоится в России

«Киберпонедельник» пройдет в России 30 января, к акции уже присоединились около 120 магазинов, сообщается на официальном сайте онлайн-распродажи.

Акция «Киберпонедельник» является онлайн-распродажей: по замыслу организаторов, интернет-магазины снижают цены и привлекают к себе больше покупателей.

«В течение суток ты сможешь покупать самые лучшие вещи с невероятными скидками до 90%», - говорится на сайте акции.

Об участии в распродаже заявили магазины техники, одежды, косметики, компьютерного обеспечения и спорттоваров.