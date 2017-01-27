Полпред Сергей Меняйло проконтролирует ситуацию в «ФОГ-City» в Томске

Историей с томским торговым центром «ФОГ-City» заинтересовался полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Его представитель связался с инициативной группой предпринимателей, чьи торговые точки находятся в ТЦ, когда они готовились к очередной акции протеста, сообщили журналисты программы «Новости Здесь. Томск».

Ранее бизнесмены заявили, что опасаются рейдерского захвата ТЦ, вышли на пикет и объявили голодовку. Предприниматели боятся потерять рабочие места в торговом центре в связи с его возможной продажей по делу о банкротстве бывшего владельца ТЦ, предпринимателя Олега Федосеева. Ранее с арендаторами встречалась финансовый управляющий нового собственника. Теперь расследование находится под контролем Сергея Меняйло. Как стало известно, восстановлены и материалы уголовного дела по факту мошенничества, якобы утерянные на пути между Томском и Новосибирском. Но суд с ними пока не разбирался.