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Полпред Сергей Меняйло проконтролирует ситуацию в «ФОГ-City» в Томске

Главная Общество
Томск
10:04 27 Января 2017
торговля, центр, бизнес, сибирь
Автор: Sibnovosti.ru
Источник: Продвижение
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Историей с томским торговым центром «ФОГ-City» заинтересовался полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Его представитель связался с инициативной группой предпринимателей, чьи торговые точки находятся в ТЦ, когда они готовились к очередной акции протеста, сообщили журналисты программы «Новости Здесь. Томск».

Ранее бизнесмены заявили, что опасаются рейдерского захвата ТЦ, вышли на пикет и объявили голодовку. Предприниматели боятся потерять рабочие места в торговом центре в связи с его возможной продажей по делу о банкротстве бывшего владельца ТЦ, предпринимателя Олега Федосеева. Ранее с арендаторами встречалась финансовый управляющий нового собственника. Теперь расследование находится под контролем Сергея Меняйло. Как стало известно, восстановлены и материалы уголовного дела по факту мошенничества, якобы утерянные на пути между Томском и Новосибирском. Но суд с ними пока не разбирался.

«Пока результаты никакие, когда результат явный будет о том, что дело расследовано, нашли виновного, и передано в суд – да, это уже результат. А там уже суд решит, что за это присудить», - заявил предприниматель Олег Федосеев.

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