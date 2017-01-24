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Сибирь и Урал начали подготовку к паводку

Главная Общество
Томск
15:19 24 Января 2017
мчс, подготовка, сибирь, река, зима, паводок, вода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
Источник:
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Центры МЧС по Сибири и Уралу начали подготовку к паводку на два месяца раньше обычного, сообщила во вторник пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Причиной послужили аномальные снегопады – уровень снега в регионах уже превысил норму и продолжит расти до конца марта.

«Специалисты по гидрологии говорят, что запасы снега – важный, но далеко не единственный фактор, влияющий на развитие половодья и паводковую ситуацию. В расчёт принимаются также плотность снега (запас воды в снеге), запас воды в реках, объем и характер ледообразования на реках, температурный режим, наличие осадков на момент вскрытия рек», - пояснили в МЧС, отметив, что  более точный прогноз весеннего половодья у специалистов гидромета будет готов ближе к апрелю.

В регионах сформированы комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Так, в Томской области готовятся к худшему сценарию паводка. Шуга и торосы на Томи будут мешать течению, в результате вода может затопить берега. Аналогичная ситуация складывается и на малых реках. На подготовку к паводку в бюджете региона заложено 20 миллионов рублей. В Томске в рамках подготовки к паводку «Спецавтохозяйство» и подрядчики вывезут снег с подтопляемых территорий. Работы должны завершиться до середины апреля.

Всего в зоне возможных подтоплений в Сибири расположены 524 населенных пункта, в которых живут 179 тысяч человек. По данным центра «Антистихия», превышение средних климатических значений толщины льда на затороопасных реках отмечается в Хакасии, Алтайском и Забайкальском краях, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской и Омской областях.

 
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