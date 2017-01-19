Томский наркокурьер, проглотивший полкило героина, получил 8 лет колонии

Суд приговорил 27-летнего наркокурьера из Томска к восьми годам заключения за перевозку наркотиков; мужчина проглотил 464 грамма героина, сообщила в четверг пресс-служба областной прокуратуры.

По данным следствия, в ноябре 2015 года подсудимый попытался провезти из Бишкека в Томск 464 грамма героина. Свертки с наркотиком он проглотил, после чего сел на самолет. Однако в Томске мужчину задержали наркополицейские. Было возбуждено уголовное дело, суд признал мужчину виновным в контрабанде наркотиков и покушении на сбыт.

«Суд приговорил подсудимого к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима», - говорится в сообщении.

Подсудимый счел приговор чрезмерно суровым и обжаловал, однако Томский областной суд оставил решение в силе.