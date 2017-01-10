74 жителя Томска получили штрафы за выталкивание снега на дорогу

Санитарные милиционеры с начала года выписали 74 штрафа собственником офисов и помещений, выталкивающим снег на проезжую часть. Об этом во вторник сообщила пресс-служба администрации Томска.

«Сотрудники санитарной милиции и районных администраций регулярно проводят рейды во всех районах города и выявляют собственников, которые выгружают снег на тротуары и проезжую часть. С начала года было выписано 74 предписания, замечания по которым следует устранить в срок до 15 января», - говорится в сообщении.

За сутки в уборке города было задействовано 137 дворников и 190 единиц техники. На полигон силами «Спецавтохозяйства» было вывезено 3061 тонна снега, партнерами – 2510 тонн.

По данным синоптиков томского гидрометеоцентра, уровень снежного покрова в Томске составляет 91 сантиметр при норме в 50.