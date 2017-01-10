Акция по сдаче елок на корм коровам стартовала в Томске

Акция по сдаче отслуживших новогодних елок на корм коровам «Елка для буренки» стартовала в Томске, сообщили журналисты «Новости Здесь. Томск» на телеканале «Продвижение».

Елки будут принимать на переработку до 1 февраля. Чтобы стать участником акции, достаточно оставить отслужившее дерево рядом с мусорным контейнером. Подрядчик соберет их и направит на переработку в поселок Мирный. После витаминную муку добавят в корм коровам.

Впервые акция «Елки для буренки» прошла в 2013 году: тогда было собрано 1,5 тысячи деревьев. После количество сданных на переработку елок росло на тысячу в год.